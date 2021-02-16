— Не думаю, что Рондон задвинет Чалова в запас. Чалов может играть из глубины, второго форварда, — цитирует Тарханова Sportbox.
Напомним, 31-летний Рондон был арендован армейским клубом у китайской команды "Далянь Про" до конца сезона. Ранее футболист в России выступал за "Зенит" и "Рубин" из Казани.
Тарханов считает, что Рондон не сможет задвинуть Чалова в запас ЦСКА
Бывший наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался о переходе нападающего Саломона Рондона в московский клуб.
Фото: Getty Images
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