"Краснодар" и французский "Монпелье" договорились об аренде 29-летнего левого защитника Амбруаза Ойонго до окончания текущего сезона, сообщают СМИ.
По данным источника, у российского клуба будет опция необязательного выкупа игрока по истечении срока аренды. В текущем сезоне Ойонго провел за "Монпелье" 13 матчей в Лиге 1, записав на свой счет гол и результативную передачу. Футболист является действующим игроком сборной Камеруна, за которую он сыграл 42 встречи, забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса.
Напомним, что левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес на межсезонных сборах получил тяжелую травму, из-за которой пропустит несколько месяцев.
Источник: Metaratings
Источник: "Краснодар" арендует левого защитника сборной Камеруна для замены травмированного Рамиреса
"Краснодар" достиг соглашения с "Монпелье" об аренде 29-летнего левого защитника Амбруаза Ойонго.
Фото: Getty Images
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