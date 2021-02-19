Источник: "Краснодар" арендует левого защитника сборной Камеруна для замены травмированного Рамиреса

"Краснодар" достиг соглашения с "Монпелье" об аренде 29-летнего левого защитника Амбруаза Ойонго.
Фото: Getty Images
"Краснодар" и французский "Монпелье" договорились об аренде 29-летнего левого защитника Амбруаза Ойонго до окончания текущего сезона, сообщают СМИ.

По данным источника, у российского клуба будет опция необязательного выкупа игрока по истечении срока аренды. В текущем сезоне Ойонго провел за "Монпелье" 13 матчей в Лиге 1, записав на свой счет гол и результативную передачу. Футболист является действующим игроком сборной Камеруна, за которую он сыграл 42 встречи, забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса.

Напомним, что левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес на межсезонных сборах получил тяжелую травму, из-за которой пропустит несколько месяцев.

Источник: Metaratings

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Теги: Краснодар Монпелье Ойонго Рамирес
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