«Спартак» идет дальше без Урунова, «Тамбов» доиграет сезон, а «Фиорентина» побеждает без Кокорина

Похоже, что тамбовчане не будут сниматься в розыгрыша РПЛ. Пресс-служба РФС подтвердила, что «Тамбов» получил сумму, необходимую для разблокировки счетов клуба. Тамбовчане реструктуризовали имеющуюся задолженность. А это значит, что клуб даже сможет обновить заявку на сезон, то есть, добавить игроков.
Информация о спасении «Тамбова» появилась тогда, когда уже оказалось, что клуб обречен. Ранее «Локомотив» убрал из календаря на своем сайте кубковый матч с «Тамбовом». В стане «волков» говорили, что шансов на спасение фактически нет.
Но, видимо, Сергей Прядкин, глава РПЛ, был готов пойти на всё, чтобы довести «Тамбов» до конца сезона. Недавно функционер в одном из интервью в качестве одного из своих достижений назвал сохранение команд-участниц во всех сезонах РПЛ. Свою должность он занимает с 2007 года.
В общем, «Тамбов» пока спасен, но, скорее стоит говорить о том, что пациент переведен на искусственную вентиляцию легких, а не вылечен. Аппарат, по всей видимости, будет отключен сразу после окончания сезона. Поверить в итоговое спасение клуба пока крайне сложно.
Урунов близок к возвращению в «Уфу»
Тем временем «Спартак» продолжает вычищать наследие Шамиля Газизова. Команду уже покинул Александр Кокорин, который пришел в «Спартак» при экс-гендиректоре. А теперь близок к уходу из «Спартака» и Остон Урунов — самый противоречивый трансфер Газизова.
«Спартак» исключил полузащитника из заявки на сезон. Позднее руководитель департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов сообщил, что решение было принято по спортивным причинам. То есть, в «Спартаке» Урунов конкуренцию проиграл.
Пока непонятно, чем закончится сага с Уруновым. «Уфа», из которой он перешёл в «Спартак», уже предложила московскому клубу отдать игрока в аренду. Уфимцы готовы полностью оплачивать зарплату узбекского футболиста. «Спартак» на предложение «Уфы» пока не ответил.
Не исключено, что москвичи решат отправить его в «Тамбов». Клубы РПЛ решили помочь тамбовчанам футболистами, чтобы команда доиграла сезон. И ссылка одному из аутсайдеров — вполне рабочий вариант.
Новый экзотический легионер
В «Уфе» Урунов может встретиться с новым экзотическим персонажем. Клуб из Башкирии объявил о переходе полузащитника «Олесунна» Парфе Бизоза. Игрок сборной Бурунди (открывайте карты, ищите, где находится это государство) подписал контракт с «Уфой» на 3,5 года.
Парфе Бизоза, добро пожаловать в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) February 19, 2021
Футбольный клуб «Уфа» и норвежский «Олесунн» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизоза. Игрок сборной Бурунди подписал контракт на 3,5 года с нашим клубом. pic.twitter.com/xXLbSsETvO
Бизоза — воспитанник норвежского клуба «Равн». В сезоне-2020 он провёл за «Олесунн» 23 матча в высшей лиге чемпионата Норвегии, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Может, через год в «Спартак», как и у Урунов?
Газизов дал новое интервью
Тем временем Шамиль Газизов дал новое интервью. Функционер стал гостем YouTube-канала «Коммент. Шоу». Как обычно рассказал много интересного, хотя и был предельно корректен и осторожен в оценках.
В частности, стоит обратить внимание на часть интервью, посвящённой уходу из «Спартака».
«Когда почувствовал, что что-то не так? Когда мы вышли на первое место. Мне кажется, это такой момент, когда все видят, как это просто, и начинаются различные процессы», — сказал функционер.
Также, по словам Газизова, владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал ему остаться в клубе и дальше получать зарплату, но в итоге пошел навстречу и отпустил. Говоря о причинах неудачной работы в «Спартаке», Газизов сказал, что ему «не хватило мозгов». При этом ведущие шоу сделали классную ремарку: «С такой неустойкой и не хватило мозгов?!».
Кокорин не сыграл, «Фиорентина» победила
Завершал очередной день матч «Фиорентины». Кокорин попал в заявку своей команды, но так и не вышел на поле. Впрочем, встреча Серии А со «Специей» запомнится Кокорину и флорентийцам с позитивной стороны: «фиалки» разгромили соперника со счётом 3:0. И это при том, что на прошлой неделе «Специя» уверенно переиграла «Милан» (2:0).
Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Пради дал понять, что у Кокорина вновь возникли проблемы со здоровьем. По словам функционера, форвард хотел побыстрее набрать форму, из-за чего о себе дали знать старые травмы.
При этом Пради признал, что Кокорин пока не может помочь своей новой команде, но на него будут рассчитывать в будущем. В общем, какая-то странная история. Но, опять же, пока не будем спешить с выводами о перспективах Александра в Италии. Просто подождём.
Фото: "Реальное время", Football Italia