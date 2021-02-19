«Спартак» идет дальше без Урунова, «Тамбов» доиграет сезон, а «Фиорентина» побеждает без Кокорина

Rusfootball.info рассказывает о главных событиях пятницы
Фото: ФК "Спартак"
Минувший день получился богатых на события в российском футболе. В центре событий оказались «Тамбов» и «Спартак».

Похоже, что тамбовчане не будут сниматься в розыгрыша РПЛ. Пресс-служба РФС подтвердила, что «Тамбов» получил сумму, необходимую для разблокировки счетов клуба. Тамбовчане реструктуризовали имеющуюся задолженность. А это значит, что клуб даже сможет обновить заявку на сезон, то есть, добавить игроков.

Информация о спасении «Тамбова» появилась тогда, когда уже оказалось, что клуб обречен. Ранее «Локомотив» убрал из календаря на своем сайте кубковый матч с «Тамбовом». В стане «волков» говорили, что шансов на спасение фактически нет.

«Спартак» идет дальше без Урунова, «Тамбов» доиграет сезон, а «Фиорентина» побеждает без Кокорина

Но, видимо, Сергей Прядкин, глава РПЛ, был готов пойти на всё, чтобы довести «Тамбов» до конца сезона. Недавно функционер в одном из интервью в качестве одного из своих достижений назвал сохранение команд-участниц во всех сезонах РПЛ. Свою должность он занимает с 2007 года.

В общем, «Тамбов» пока спасен, но, скорее стоит говорить о том, что пациент переведен на искусственную вентиляцию легких, а не вылечен. Аппарат, по всей видимости, будет отключен сразу после окончания сезона. Поверить в итоговое спасение клуба пока крайне сложно.

Урунов близок к возвращению в «Уфу»

Тем временем «Спартак» продолжает вычищать наследие Шамиля Газизова. Команду уже покинул Александр Кокорин, который пришел в «Спартак» при экс-гендиректоре. А теперь близок к уходу из «Спартака» и Остон Урунов — самый противоречивый трансфер Газизова.

«Спартак» исключил полузащитника из заявки на сезон. Позднее руководитель департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов сообщил, что решение было принято по спортивным причинам. То есть, в «Спартаке» Урунов конкуренцию проиграл.

Пока непонятно, чем закончится сага с Уруновым. «Уфа», из которой он перешёл в «Спартак», уже предложила московскому клубу отдать игрока в аренду. Уфимцы готовы полностью оплачивать зарплату узбекского футболиста. «Спартак» на предложение «Уфы» пока не ответил.

Не исключено, что москвичи решат отправить его в «Тамбов». Клубы РПЛ решили помочь тамбовчанам футболистами, чтобы команда доиграла сезон. И ссылка одному из аутсайдеров — вполне рабочий вариант.

Новый экзотический легионер

В «Уфе» Урунов может встретиться с новым экзотическим персонажем. Клуб из Башкирии объявил о переходе полузащитника «Олесунна» Парфе Бизоза. Игрок сборной Бурунди (открывайте карты, ищите, где находится это государство) подписал контракт с «Уфой» на 3,5 года.



Бизоза — воспитанник норвежского клуба «Равн». В сезоне-2020 он провёл за «Олесунн» 23 матча в высшей лиге чемпионата Норвегии, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Может, через год в «Спартак», как и у Урунов?

Газизов дал новое интервью

Тем временем Шамиль Газизов дал новое интервью. Функционер стал гостем YouTube-канала «Коммент. Шоу». Как обычно рассказал много интересного, хотя и был предельно корректен и осторожен в оценках.

В частности, стоит обратить внимание на часть интервью, посвящённой уходу из «Спартака».


«Когда почувствовал, что что-то не так? Когда мы вышли на первое место. Мне кажется, это такой момент, когда все видят, как это просто, и начинаются различные процессы», — сказал функционер.

Также, по словам Газизова, владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал ему остаться в клубе и дальше получать зарплату, но в итоге пошел навстречу и отпустил. Говоря о причинах неудачной работы в «Спартаке», Газизов сказал, что ему «не хватило мозгов». При этом ведущие шоу сделали классную ремарку: «С такой неустойкой и не хватило мозгов?!».

Кокорин не сыграл, «Фиорентина» победила

Завершал очередной день матч «Фиорентины». Кокорин попал в заявку своей команды, но так и не вышел на поле. Впрочем, встреча Серии А со «Специей» запомнится Кокорину и флорентийцам с позитивной стороны: «фиалки» разгромили соперника со счётом 3:0. И это при том, что на прошлой неделе «Специя» уверенно переиграла «Милан» (2:0).


Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Пради дал понять, что у Кокорина вновь возникли проблемы со здоровьем. По словам функционера, форвард хотел побыстрее набрать форму, из-за чего о себе дали знать старые травмы.

При этом Пради признал, что Кокорин пока не может помочь своей новой команде, но на него будут рассчитывать в будущем. В общем, какая-то странная история. Но, опять же, пока не будем спешить с выводами о перспективах Александра в Италии. Просто подождём.

Фото: "Реальное время", Football Italia

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Теги: Спартак Кокорин Урунов Фиорентина Тамбов Газизов
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