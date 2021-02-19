«Спартак» идет дальше без Урунова, «Тамбов» доиграет сезон, а «Фиорентина» побеждает без Кокорина

Парфе Бизоза, добро пожаловать в ФК «Уфа»!



Футбольный клуб «Уфа» и норвежский «Олесунн» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизоза. Игрок сборной Бурунди подписал контракт на 3,5 года с нашим клубом. pic.twitter.com/xXLbSsETvO