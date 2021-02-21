ЦСКА не встал в один ряд с "Зенитом" и "Спартаком". Выиграли "армейское" дерби, выбили Юрана

ЦСКА подошел к возобновлению сезона без травмированных игроков и с двумя рокировками в обойме. Напомним, что по арендам были отправлены Бистрович и Гайич, а заменили их Бохинен и Рондон. Оба, правда, сегодня не попали в стартовый состав. Гончаренко заявлял, что они готовы выходить на поле, но, видимо, их кондиции пока что не идеальны. Интересно, что Виктор Михайлович оставил в запасе не только Рондона, но и Чалова. В роли центрального нападающего против "СКА-Хабаровск" сыграл Шкурин. На сборах белорус много забивал, хорошо играл без мяча и по праву выиграл конкуренцию у Чалова.
"Хабаровчане" неплохо провели стартовый отрезок матча. Были активны, не стеснялись предпринимать попытки взять мяч под контроль. Среди прочих заметен был экс-игрок московских "армейцев" Базелюк. Однажды он даже добротно пробил со средней дистанции. Но ЦСКА не собирался уступать инициативу сопернику. Команда Гончаренко быстро приструнила "СКА-Хабаровск" и принялась за осаду его владений. Долгое время особо опасных моментов у ворот Сугробова не было, но в этом есть заслуга футболистов Юрана, которые действовали в обороне старательно и дисциплинированно.
ЦСКА преимущественно использовал навесы в штрафную и удары из-за ее пределов. В итоге настырность привела хозяев к успеху. Атака на 39-й минуте развивалась через левый фланг. С попыткой доставить мяч до Шкурина гости справились, но полностью разрядить ситуацию им не удалось. Щенников здорово сработал на подборе и поборолся с Безлихотновым, в результате чего мяч отскочил к Ахметову, который в касание пробил точно в угол. Сугробов, похоже, не видел момент удара, а потому поздно среагировал и свою команду не выручил.
Лидерство ЦСКА к перерыву было абсолютно логичным. Команде Юрана не хватало активности в атаке. Она была, как мы уже сказали, на первых минутах, но не более того. Во втором тайме "СКА-Хабаровск" наверняка планировал улучшить качество своих действий на чужой половине поля. Однако планы гостей нарушил Брагин. На 50-й минуте он жестко сыграл в подкате и попал шипами в ногу Марио Фернандеса. Благо, что ровно в месте удара располагался защитный щиток, позволивший игроку столичного клуба избежать травмы. Впрочем, ВАР не стал делать скидку на отсутствие повреждения и позвал Казарцева посмотреть повтор. Итог - красная карточка Брагину.
Хабаровчане остаются в меньшинстве!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 21, 2021
Брагин удален за грубую игру на Фернандесе. Сможет ли ЦСКА реализовать численное преимущество?
? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/JE3AIBgTyM
Оставшись в большинстве в игре с соперником из ФНЛ и уже ведя к этому моменту в счете, ЦСКА не имел права упускать победу. Вместе с этим Гончаренко получил хорошую возможность провести тактические замены и дать игровую практику ряду футболистов. Сразу после удаления у "СКА-Хабаровск" Виктор Михайлович выпустил на поле Рондона. Дебютант показал, что пока что он еще только в процессе набора формы и привыкания к новой команде. В его действиях хватало брака, а его передвижения не всегда органично вписывались в игровой рисунок.
Тем не менее, в эпизоде со вторым голом Рондон сыграл неплохо. Формально он не касался мяча в этой атаке, но грамотно отвлек на себя внимание защитников и увел их ближе к себе, в результате чего оголилась зона для Влашича. Хорватский маэстро получил достаточно времени и места для того, чтобы нанести красивый и точный удар в дальний угол. А стартовал гол, кстати, с перехвата вышедшего на поле одновременно с Рондоном Облякова.
Спустя несколько минут Иван мог забить и сам, но угодил в перекладину. Обидно и досадно, но при счете 2:0 в пользу его команды, как говорится, ладно. У ЦСКА вообще хватало моментов, чтобы забить третий гол. Эджуке сделал это, но залез в офсайд. Зайнутдинову не позволил отличиться Суслов. Упустил несколько шансов и Рондон. Но самое главное для московских "армейцев" - уверенная победа, минимум затраченных сил и эмоций, а также отсутствие травм в холодную и снежную погоду. "СКА-Хабаровск" оказался не способен дать бой фавориту. Да, в этом сезоне Юран не смог вновь выйти в финал Кубка России, но зато Сергей Николаевич может уверенно говорить, что его команда встала в один ряд с "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск", официальный сайт ПФК ЦСКА, официальный твиттер ПФК ЦСКА