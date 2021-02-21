— Тяжело мне на это ответить. Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал. Деньги ушли из футбола? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас, — цитирует Воронина "КП".
41-летний Воронин с 2010 по 2014 год выступал в составе московского "Динамо", проведя за клуб 87 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 20 голевых передач. Сейчас украинский специалист работает ассистентом менеджера у Сандро Шварца в тренерском штабе бело-голубых.
В нынешнем сезоне "Динамо" с 30 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России после 19 туров. Обыграв "Спартак", москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России.
Воронин назвал причину падения уровня РПЛ
Бывший нападающий "Динамо" Андрей Воронин высказался об уровне чемпионата России.
Фото: RT
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