— Не сорить очками во встречах с командами, которые объективно слабее. И самое главное — попытаться сделать все, чтобы сохранить Тедеско, которого я сегодня считаю одним из самых интересных тренеров в России, — цитирует Панова "СЭ".
Напомним, после 19 туров чемпионата России "Спартак" с 35 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. Доменико Тедеско заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.
До лидирующего "Зенита" красно-белым шесть очков, впереди также ЦСКА, у которого 37 очков.
"Попытаться сделать все, чтобы сохранить Тедеско". Панов рассказал, как "Спартаку" выжать максимум из сезона
Бывший российский футболист Александр Панов рассказал, что нужно сделать "Спартаку", чтобы выжать максимум из концовки сезона.
Фото: архив Александра Панова
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