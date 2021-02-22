Ковалевски: болельщики "Спартака" никогда не бросят свою команду!

Экс-голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски поделился мнением о болельщиках "красно-белых".
Фото: "Спорт-Экспресс"
Ковалевски заявил, что во время выступлений за "Спартак" всегда чувствовал поддержку болельщиков команды. По его словам, "Спартак" - уникальный клуб благодаря своим болельщикам. Также Ковалевски передал привет фанатам "красно-белых".

"Раньше говорили: "Будет праздник и на нашей улице". Я знаю, сколько терпения у болельщиков "Спартака", как сильно они переживают за команду и поддерживают ее. Я рад, что выступал за этот клуб для болельщиков. Конечно, были разные ситуации, однако я всегда эту поддержку чувствовал. "Спартак" — уникальный клуб за счет своих болельщиков. И я передаю большой привет красно-белой торсиде. Ох, как они поют: "Верим в команду", "Один за всех, и все за одного". Болельщики "Спартака" никогда не бросят свою команду!" - сказал Ковалевски.

Напомним, что Ковалевски выступал за "Спартак" в 2003-2007 годах.

Отметим, что на данный момент "красно-белые" пребывают на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 35 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет шесть пунктов.

Источник: Чемпионат

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Теги: Ковалевски Спартак
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