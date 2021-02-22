"Рондон - это не Гайч, он адаптирован к нашему чемпионату и погоде. Это опытный футболист. Адольфо приехал из Аргентины, он много работал на тренировках, но у него не получалось. Старались подобрать найти к парню подход, говорили с ним, меняли под него что-то в тренировочном процессе. Но мне жалко по-человечески Гайча, не получилось у него в ЦСКА. А Рондон - это совершенно другой футболист, он принесет пользу клубу", - сказал Онопко.
Саломон Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Права на игрока принадлежат китайскому "Далянь Про".
Рондон в России выступал за "Рубин" и "Зенит". Он выигрывал чемпионский титул в 2015 году в составе петербургской команды. Всего в РПЛ он провел 73 матча, забил 33 гола и сделал 8 результативных передач. 31-летний нападающий играл также за английские клубы "Вест Бромвич" и "Ньюкасл".
За ЦСКА Рондон дебютировал в матче 1/8 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" (2:0).
Адольфо Гайч в зимнее трансферное окно на правах аренды перешел в "Беневенто". У итальянской команды есть право выкупа футболиста. В Серии А Гайч не провел пока ни одного матча, оставаясь в запасе в играх против "Болоньи" (1:1) и "Ромы" (0:0).
Источник: "Матч ТВ"
Онопко: Рондон - это не Гайч, он адаптирован к нашему чемпионату и погоде
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал переход нападающего Саломона Рондона в состав армейской команды.
Фото: "Getty Images"
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