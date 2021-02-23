По данным источника, стороны расторгли трудовое соглашение.
Ранее появилась информация, что Еременко попросил руководство "Ростова" отпустить его по семейным обстоятельствам.
В нынешнем сезоне РПЛ 33-летний финский хавбек провел 16 матчей, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова со ссылкой на РБ-Спорт
СМИ: "Ростов" расторг контракт с Еременко
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко покинул клуб.
Фото: ФК "Ростов"
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