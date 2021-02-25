"Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса.
Ключевым фактором трансфера Квинси было желание самого игрока вернуться в "Спартак". Он сохранил любовь к клубу, в независимости от того где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью", - сказала Салихова.
Напомним, в зимнее трансферное окно "Спартак" приобрел полузащитника Йоррита Хендрикса. Футболист пришел в состав московской команды из голландского ПСВ. Контракт Хендрикса с командой рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник провел один матч за "Спартак", проведя 85 минут в матче 1/8 финала Кубка России против "Динамо" (0:2).
В "Фиорентину" был продан нападающий Александр Кокорин. За российского футболиста "Спартак" получил 4,5 млн евро.
Сегодня был подписан контракт с полузащитником Квинси Промесом. Голландский футболист вернулся в состав "красно-белых", подписав контракт на 3,5 года. Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год, забив 66 голов и сделав 33 результативных передачи.
Ближайший матч "Спартак" проведет 28 февраля против казанского "Рубина" в 20-м туре РПЛ. Матч начнется в 14:00 мск.
Источник: "СЭ"
Салихова: "Спартак" отлично поработал в это трансферное окно
Зарема Салихова, спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала итоги трансферного окна для московской команды.
Фото: ТАСС
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