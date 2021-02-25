Промес проводит первую тренировку после возвращения в "Спартак"

Нападающий Квинси Промес проводит первую тренировку в "Спартаке" после возвращения в клуб.
Фото: "СЭ"
26 февраля Промес проводит первое занятие в "Спартаке" под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

Ранее голландский нападающий перешел в "Спартак" из "Аякса", он подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составляет 8,5 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Он провел за команду 135 матчей и забил 66 голов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Промес Спартак
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