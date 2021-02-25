26 февраля Промес проводит первое занятие в "Спартаке" под руководством главного тренера Доменико Тедеско.
Ранее голландский нападающий перешел в "Спартак" из "Аякса", он подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составляет 8,5 миллионов евро без учета бонусов.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Он провел за команду 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Спорт-Экспресс
Промес проводит первую тренировку после возвращения в "Спартак"
Нападающий Квинси Промес проводит первую тренировку в "Спартаке" после возвращения в клуб.
Фото: "СЭ"
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