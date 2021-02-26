- Поставил ли я уже себе на конец сезона личные цели? Конечно, это первый гол. За "Локо" я пока не забивал - если только мышцы, ха-ха. И вообще, чем больше будет результативных действий, тем лучше, - передает слова Живоглядова Sport24.
26-летний защитник Дмитрий Живоглядов перешел в "Локомотив" из "Уфы" в июле 2019 года. В текущем сезоне на счету Живоглядова 22 матча и 3 результативные передачи (в том числе 1 голевой пас в 6 матчах Лиги чемпионов).
"Пока за "Локо" забивал только мышцы". Живоглядов рассказал о своих целях на концовку сезона
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов ответил на вопрос о личных целях.
Фото: ФК "Локомотив"
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