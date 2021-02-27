- Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы ВАР в данном эпизоде, - передает слова руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца "Спорт-Экспресс".
Напомним, на 15 минуте матча 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак" главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной площади полузащитником красно-белых Виктором Мозесом. Мяч попал Мозесу в руку чуть ниже плечевого сустава, 11-метровый был назначен после просмотра видеоповтора. Пенальти был реализован Даниилом Фоминым, матч окончился победой "Динамо" со счетом 2:0.
ЭСК поддержала решение арбитра по пенальти в ворота "Спартака" в кубковом матче с "Динамо"
Решение рефери Кирилла Левникова о назначении пенальти в матче 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак" признано верным.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!