Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", клуб не намерен обжаловать работу главного арбитра матча Сергея Лапочкина. Вместе с тем, по словам Фетисова, "красно-белые" недовольны судейством в игре с "Рубином".
"Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. К примеру, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали желтую карточку Зобнину. Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина", - сказал Фетисов.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает четвертое место в таблице РПЛ (35 очков). "Рубин" - девятый (31 балл).
Источник: Чемпионат
"Спартак" не планирует обжаловать работу судьи Лапочкина в матче с "Рубином"
"Спартак" не станет подавать жалобу на судейство в игре 20-го тура РПЛ с "Рубином" (0:2).
Фото: Sportbox
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