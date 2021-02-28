Ранее СМИ сообщили, что клубы РПЛ рассматривают возможность увеличения количества легионеров в заявке.
Геркус отметил, что формат лимита на легионеров - не единственная проблема российского футбола. По его словам, срочная покупка легионеров клубами РПЛ не принесет пользу.
"Поиск решения всех проблем нашего футбола в размере лимита на легионеров не имеет смысла. Срочная закупка даже четырех дополнительных легионеров в каждый наш клуб не даст абсолютно ничего хорошего. Благодаря лимиту у нас стали появляться в составе молодые перспективные футболисты, к примеру, в "Динамо" и "Локомотиве". Ослабление лимита закроет им дорогу и не улучшит качество игры просто потому, что нет никаких гарантий, что наши клубы умеют отыскивать и привозить качественных и недорогих легионеров", - сказал Геркус.
Источник: Sport24
Геркус: поиск решения всех проблем российского футбола в размере лимита на легионеров не имеет смысла
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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