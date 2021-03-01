— Сафонов получил травму, и начались проблемы. Но, не случись их, мы бы не узнали про Агкацева. Понятно теперь, почему "Краснодар" легко отпустил Адамова в "Сочи", — цитирует Евсеева "Чемпионат".
22-летний Сафонов из-за травмы пропускает уже пятую игру за "Краснодар". Сначала в воротах клуба стоял Евгений Городов, но после его неудачной игры в некоторых матчах, Мурад Мусаев решил довериться 19-летнему Станиславу Агкацеву, сыгравший в ответном матче Лиги Европы против загребского "Динамо" и 20-м туре РПЛ с "Уралом".
23-летний Адамов был продан в "Сочи" за 350 тысяч евро.
Евсеев: понятно теперь, почему "Краснодар" легко отпустил Адамова в "Сочи"
Российский специалист Вадим Евсеев высказался о вратарской линии "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
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