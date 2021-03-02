РФС спасает судей фотошопом, у Романцева инфаркт, Кобелев взбесил женщин. Главное за 2 марта

Вот картинка на сайте РФС, объясняющая, что Мозес сыграл рукой и пенальти назначен правильно. Сначала меня смутил явно прифотошопленный мяч. Увеличил. Приглядевшись, можно даже найти остатки мяча в изначальном положении. ?????? pic.twitter.com/yY3Ik3cOSk

Там несколько ИНОСТРАНЦЕВ сидит в этой ЭСК!!! Несколько! Вы как вообще это себе представляете? На глазах иностранцев взять и прифотошопить?! Они дебилы все по-вашему? У команды тренера нет который сезон, в этом проблема, а не в заговоре и фотошопе. https://t.co/I5rOkBMyoL