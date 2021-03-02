РФС спасает судей фотошопом, у Романцева инфаркт, Кобелев взбесил женщин. Главное за 2 марта

Сергей Рыжиков рассказал, сколько денег получил от "Тамбова".

Дичь года


В воскресенье "Спартаку" и его болельщикам было не до заседания ЭСК, на котором разбирали спорные моменты из кубковой встречи с "Динамо". Все были заняты поражением от "Рубина", будущим Доменико Тедеско и провальным дебютом Промеса. Внимания к заседания было 0, но сотрудники РФС умудрились вот на ровном месте устроить непонятное. Началось все с внимательного разбора от журналиста СЭ Кирилла Гаврилова.


У ЭСК тут же нашелся защитник федерального уровня. Для Георгия Черданцева наличие в РФС иностранцев оказалось поводом не опускаться до пользования фотошопом.


Но потом волна дошла до самого РФС, в котором заявили следующее: "В скриншоте, примененном для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом "Спорт-экспресса", поскольку из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии". Говоря короче, фотошоп был. А если фотошоп был, то...

В РФС быстро нашли виноватого - им стал монтажер, который переместил мяч на фото. Наверняка, он сидел перед компьютером в форме ЦСКА или "Зенита", ведь он же работал из-за личной неприязни к "Спартаку", правильно? Как теперь отмываться от всего этого, непонятно. В нынешнем сезоне судьи и так наошибались на несколько чемпионатов вперед. Так еще и комиссия добавляет. Со дна даже не стучат, дна уже нет.

Проверить Казарцева?


РФС до следующего заседания ЭКС должен срочно определиться с новым монтажером. Иначе у арбитров будут проблемы. Серьезное давление началось со стороны грозненского "Ахмата". Там до сих пор в шоке от судейства Владислава Безбородова, но еще больше гнев вызывает его ассистент на VAR Василий Казарцев. Журналисту Metaratings Ивану Карпову представитель "Ахмата" высказал возмущение по поводу вообще назначений Казарцева на матчи.

В матче "Ахмат"-"Динамо" Казарцев почему-то не обратил внимания, как Роман Нойштедтер сыграл рукой в своей штрафной, а потом подсказал Безбородову назначить пенальти за схожее нарушение в штрафной грозненцев. "Ахмат" недоумевает: "Почему Казарцев еще судит?" Только отвечать на вопрос пока никто не будет. Тут с фотошопом проблем хватает.

Вы держитесь


В ноябре тамбовский отдел статистики сообщил о росте средней зарплаты в области, которая составила 29 836 рублей. Она могла быть и больше, но статистику портит футбольный клуб "Тамбов" (он же в Тамбове подает данные в местную статистику или в саранскую?). Голкипер команды Сергей Рыжиков рассказал, что последний раз приставы выбили ему из клуба 22 тысячи рублей. Следующие 5 месяцев на карте Рыжикова были сообщения только о списаниях, а не о зачислениях.

РФС спасает судей фотошопом, у Романцева инфаркт, Кобелев взбесил женщин. Главное за 2 марта

Но Рыжиков никого в команде не винит, считает, что все проблемы из-за людей в кабинетах, о которых и разговаривать не хочется. Наверно, решение о том, чтобы выставить из команды голкипера Никиту Чагрова, тоже принимались в чиновничьих креслах? А Рыжиков - настоящий альтруист. Мог же остаться в "Крыльях Советов". Там хоть бюджет сократили, но проблем с выплатами игрокам нет. Но Рыжиков предпочел сложный путь по добыванию денег.

Андрей Николаевич, зачем?


Последний раз Андрей Кобелев трудился тренером 5 лет назад. Тогда он бесславно возвращался в московское "Динамо". Экспертом на ТВ не зовут, за комментариями обращаются редко. Поэтому Кобелев нашел самый изощренный способ вернуться в информационное пространство. Лучше процитировать, чем пересказывать: "Как с женщинами общаться на футбольные темы? Я с женщинами не общаюсь! Я считаю, что девушка не может разбираться в футболе". Жаль, что Кобелев эти 5 лет жил в инфовакууме и не слышал об Анастасии Пустовойтовой (арбитр, работающая и в РПЛ), Дарье Конурбаевой (спецкор Окко в АПЛ), Катерине Кирильчевой (главный редактор клубного канала ЦСКА).


Естественно, на Кобелева полетело. В соцсетях посчитали высказывание мракобесие, схожее мнение поддержала Тина Канделаки (генеральный продюссер Матч ТВ), а Мария Орзул заявила, что Кобелев застрял во времени. Будем надеяться, что Андрей Николаевич получит приглашение в какой-нибудь клуб, который вернет в тонус его мысли. Все-таки 2021 год...

Романцев в больнице


Легендарный тренер "Спартака" Олег Иванович Романцев был госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом. Романцева сразу перевели в реанимацию, где провели операцию. Свою поддержку Олегу Ивановичу высказали абсолютно все, кто как-то связан или был связан со "Спартаком" - от Леонида Федуна до Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Романцев пробудет в больнице минимум неделю. Бывший пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг сказал, что Олег Иванович пришел в себя и уже шутит. А как умеет шутить Романцев, можно посмотреть в выпуске "Сычев подкаст и Денис Казанский" с его участием. Здоровья вам, Легенда!


Фото: РФС, официальный сайт "Тамбова"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: РФС Ахмат Казарцев Романцев Кобелев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Президент "Торино" прокомментировал отказ Серии А перенести матч с "Лацио"
Пеле сделал прививку от коронавируса
Рондон: Гончаренко звонил мне каждый день перед подписанием контракта с ЦСКА 3
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Ромой"
Роналду проводит 600-й матч в национальных первенствах в карьере
Женезио станет новым главным тренером "Ренна"
Неймар: я показал, как проходит мое восстановление. И никто не написал: "Вау, какой профессионал" 1
Ройс проведет 300-й матч в составе дортмундской "Боруссии"
Рондон: меня пригласили в ЦСКА, чтобы помочь команде попасть в Лигу чемпионов 2
Граммозис возглавит "Шальке". Он станет пятым тренером команды в этом сезоне 3
Солигорский "Шахтер" впервые в истории выиграл Суперкубок Белоруссии 1
Стадион "Уфы" укрыт снегом в преддверии матча Кубка России против "Урала" (фото) 2
ЦСКА поздравил Акинфеева с рождением дочери 5
Головин попал в заявку "Монако" на игру со "Страсбургом"
Источник: "Сан-Паулу" заинтересован в подписании Дриусси
РФС спасает судей фотошопом, у Романцева инфаркт, Кобелев взбесил женщин. Главное за 2 марта 3
Черевченко вернулся к работе с "Химками"
Миранчук - в заявке "Аталанты" на матч с "Кротоне"
Монтажер РФС объяснил причину применения фотошопа в эпизоде с игрой рукой Мозеса 24
Источник: "Динамо", "Локомотив" и "Зенит" хотят подписать Лантратова из "Химок" 2
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Трофей чемпионата Европы привезли в Санкт-Петербург (видео)
Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Дзагоевым 13
"Мы ещё повоюем, не сомневаюсь". Черчесов пожелал здоровья Романцеву
Восстановление Азара затягивается
Гапон приступил к тренировкам с "Химками"
Казанский и Арустамян прокомментируют матч "Спартак" — "Краснодар" 2
Почеттино считает, что Мбаппе может достигнуть уровня Месси и Роналду
В "Зените" начали продажу масок с известными фразами игроков 7
Cтало известно, когда Головин начнет выходить в стартовом составе "Монако" 4
Все новости
-