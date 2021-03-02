По данным источника, РФС уволит сотрудника, переместившего мяч на изображении при помощи фотошопа.
Отметим, что в начале матча "Спартака" с "Динамо" в ворота "красно-белых" поставили пенальти за игру рукой Мозеса. Впоследствии экспертно-судейская комиссия подтвердила правильность решения арбитра. РФС представил материалы по спорному эпизоду. Болельщиков "Спартака" возмутил скриншот, опубликованный РФС. На изображении видно, что мяч сдвинули при помощи фотошопа.
Источник: Спорт-Экспресс
РФС уволит сотрудника, переместившего мяч на изображении с игрой рукой Мозеса
РФС уволит сотрудника, переместившего мяч на скриншоте, на котором была запечатлена игра рукой защитника "Спартака" Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).
Фото: РПЛ
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