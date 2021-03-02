"Получили от приставов 22 тысячи рублей". Рыжиков рассказал о том, когда в последний раз "Тамбов" выдал ему зарплату

Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков рассказал о том, когда в последний раз получал зарплату в клубе.

Фото: "Тамбов"