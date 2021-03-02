Рыжиков сообщил, что ему выплатили 22 тысячи рублей за сентябрь. При этом зарплата за прошедшие с того времени пять месяцев не выплачена.
"Когда в последний раз получал зарплату? В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей. Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты. И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, сотрудники клуба и пять футболистов, которые у нас остались", - сказал Рыжиков.
Отметим, что на данный момент "Тамбов" пребывает на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 13 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
"Получили от приставов 22 тысячи рублей". Рыжиков рассказал о том, когда в последний раз "Тамбов" выдал ему зарплату
Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков рассказал о том, когда в последний раз получал зарплату в клубе.
Фото: "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!