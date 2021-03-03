По словам Митрески, когда Черчесов был игроком, проявлялся его жесткий характер. Также бывший защитник "Спартака" заявил, что рад совместным выступлениям с Черчесовым в составе "красно-белых".
"Многие говорят о его жестком характере? Он и футболист был такой. Я тоже поднимал голос на молодых — это нормально. Ему так нужно. Как человек, он жесткий, все прямо говорит. А как еще? Это приемлемо в футболе. Я рад, что играл с ним в одной команде", - сказал Митрески.
Напомним, что Митрески выступал за "Спартак" в 2001-2004 годах.
Источник: Sport24
Экс-игрок "Спартака" Митрески: Черчесов - жесткий человек, все прямо говорит
Экс-защитник "Спартака" Игор Митрески рассказал, каким был главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время карьеры футболиста.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!