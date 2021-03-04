Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", информация о готовности Тедеско продлить соглашение не соответствует действительности.
"Информация о готовности Тедеско переподписать контракт на улучшенных условиях не соответствует действительности. Стороны не дошли до обсуждения нового возможного соглашения из-за позиции главного тренера", - сказал Фетисов.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что не собирается пролонгировать контракт со "Спартаком", действующий до конца сезона.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
Источник: Чемпионат
В "Спартаке" прокомментировали информацию о готовности Тедеско продлить контракт с клубом
В "Спартаке" прокомментировали данные о том, что главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско готов продлить контракт с клубом.
Фото: "Спартак"
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