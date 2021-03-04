В "Спартаке" прокомментировали информацию о готовности Тедеско продлить контракт с клубом

В "Спартаке" прокомментировали данные о том, что главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско готов продлить контракт с клубом.

Фото: "Спартак"