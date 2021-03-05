"Три дня назад меня успешно прооперировали в Германии. Еще неделю я буду тут находиться. Все хорошо. Врачам колено мое понравилось, говорят, как у девятнадцатилетнего парня. Перспективы по восстановлению хорошие. Придется пройти реабилитацию. Нудно, но это нужно, и я это понимаю. Нахожусь в прекрасном расположении духа.
Что касается заканчивающегося летом контракта, то разговоры были и еще будут. Сейчас главное восстановиться, а контракт - это уже второй вопрос. Повреждение связки такое дело, что, возможно, она долго будет приживаться. Когда организм мой скажет: "Давай, ты можешь, Дядь", я сразу выскочу на поле", - заявил Дядюн.
Владимир Дядюн стал игроком "Химок" в июле 2019 года. Он пришел в команду на правах свободного агента. Из-за повреждения крестообразной связки колена Дядюн не смог сыграть в матче 1/8 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (0:4) и в игре 20-го тура РПЛ с "Уфой" (2:1). В текущем сезоне он провел 15 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых сделал одну голевую передачу. Всего в составе "Химок" он провел 37 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.
В России Владимир Дядюн играл за "Рубин", "Ростов", "Томь", "Спартак" из Нальчика, "Динамо" и "Балтику". В РПЛ у него 192 матча, 24 забитых гола и 14 голевых передач.
"Химки" занимают 10-е место в таблице чемпионата России. В 20-ти матчах подмосковный клуб набрал 28 очков. Завтра, 6 марта, "Химки" на выезде сыграют против "Ротора". Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Источник: Sport24
Дядюн: врачи сказали, что мое колено как у 19-летнего парня
Нападающий "Химок" Владимир Дядюн рассказал, как проходит восстановление после операции на колене.
Фото: ФК "Химки"
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