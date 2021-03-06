Корнеев сообщил о несостоявшемся трансфере Дибалы в "Зенит"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев рассказал о том, что аргентинский форвард Пауло Дибала мог перейти в петербургский клуб.
Фото: Reuters
Корнеев ответил на вопрос, вел ли он переговоры с Дибалой о переходе в "Зенит".

"Не то чтобы вел переговоры, но я узнавал о цене на игрока, когда он еще выступал за "Институто". Тогда он стоил порядка четырех миллионов. У него Россия не была приоритетом для развития карьеры, но если бы "Зенит" сделал предложение, думаю, его бы рассмотрели. В тот момент решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения, оставили на поток", - заявил Корнеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, что в 2012 году Дибала перешел из "Институто" в "Палермо". В 2015-м он присоединился к "Ювентусу", за который выступает по сей день.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Корнеев Дибала Зенит Ювентус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Карпин назвал сроки восстановления Норманна
Капитан "Химок" Тихий признан лучшим игроком матча с "Ротором"
Зидан: "Реал" хорошо подготовился к "Атлетико"
Арбитр Федотов: Иванов должен был назначить 11-метровый удар в ворота "Ротора"
Масалитин: ЦСКА будет сложно в борьбе за первое место - команде постоянно придется догонять эксклюзив
"Ротор" и "Химки" сыграли вничью 1
"Буду делать все возможное для ЦСКА". Рондон - после дебютного гола за "армейцев" 1
"Ростов" - "Сочи". Соу, Заболотный и Нобоа - в стартовых составах команд, Норманн - вне заявки 8
Дзюба поддержал Петра Яна в преддверии боя со Стерлингом
Пономарев: ЦСКА обязательно подключится к розыгрышу первого места 3 эксклюзив
Гайч забил дебютный гол за "Беневенто" 3
"Арсенал" потерял очки в матче с "Бернли"
Талалаев: представляю, как непросто сейчас руководству "Ахмата" 2
Гончаренко: Рондон очень хорошо действовал, забил и отыгрывался 4
"Фиорентина" сообщила о травме у Кокорина 28
Гайч, принадлежащий ЦСКА, впервые выйдет в стартовом составе "Беневенто"
Миссия невыполнима. "Ахмат" всухую проиграл ЦСКА в седьмом матче подряд. Рондон впервые забил и отдал голевую 1
Источник: Златан в ближайшее время вернется в сборную Швеции
Источник: Николич хочет, чтобы Жемалетдинов остался в "Локомотиве"
Рондон признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Ахмат"
"Крылья Советов" крупно обыграли "Чертаново" и сохранили 1-е место в ФНЛ 1
ЦСКА обыграл "Ахмат" и приблизился к "Зениту" 21
Корнеев: в подписании Кокорина "Фиорентиной" нет никакой логики 4
Объявлены стартовые составы "Ротора" и "Химок" на матч 21-го тура РПЛ
Корнеев рассказал, что предлагал клубам РПЛ подписать Дэвиса и Фати 1
Во всех матчах "Ахмата" в 2021 году в его ворота назначались пенальти 3
Рондон забил дебютный гол за ЦСКА (видео)
Корнеев сообщил о несостоявшемся трансфере Дибалы в "Зенит" 9
"Астана" под руководством Тихонова проиграла "Тоболу" в матче за Суперкубок Казахстана
Болельщики ЦСКА посвятили баннер Розанову (фото)
Все новости
-