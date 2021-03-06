Корнеев ответил на вопрос, вел ли он переговоры с Дибалой о переходе в "Зенит".
"Не то чтобы вел переговоры, но я узнавал о цене на игрока, когда он еще выступал за "Институто". Тогда он стоил порядка четырех миллионов. У него Россия не была приоритетом для развития карьеры, но если бы "Зенит" сделал предложение, думаю, его бы рассмотрели. В тот момент решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения, оставили на поток", - заявил Корнеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что в 2012 году Дибала перешел из "Институто" в "Палермо". В 2015-м он присоединился к "Ювентусу", за который выступает по сей день.
Корнеев сообщил о несостоявшемся трансфере Дибалы в "Зенит"
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев рассказал о том, что аргентинский форвард Пауло Дибала мог перейти в петербургский клуб.
Фото: Reuters
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