"Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самюэлем Жиго", - сказал Фетисов.
Напомним, защитник "Спартака" Самюэль Жиго получил желтую карточку в матче 21-го тура РПЛ против "Краснодара" (6:1). Для футболиста это предупреждение стало четвертым в сезоне и он должен будет пропустить следующий матч. В 22-м туре РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с "Динамо".
Напомним, с этого сезона у КДК РФС появилось право отменять ошибочные желтые карточки игрокам, в том случае, если футболист, получая ее, пропускает следующий матч (четвертая, восьмая и т.д.).
Самюэль Жиго в этом сезоне провел 20 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
Источник: "СЭ"
"Спартак" обратится в ЭСК с просьбой отменить желтую карточку Жиго
Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Самюэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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