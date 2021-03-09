— Я не могу сказать, что Семак справляется. Я отношусь к нему с большим уважением, но в данном случае есть проблемы по существу. Как ни странно, но все претензии сейчас к Семаку, — цитирует Боярского "СЭ".
После зимней паузы "Зенит" провел три матча (один — в Кубке России, два — РПЛ) и не выиграл ни один из них. Сначала петербургский клуб уступил тульскому "Арсеналу" в 1/8 финала Кубка России и вылетел из турнира, а затем сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) и проиграл "Рубину" (1:2) в чемпионате России.
Боярский: я не могу сказать, что Семак справляется. Все претензии сейчас к нему
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал невыразительную игру команды в 2021 году.
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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