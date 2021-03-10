Онопко - об уходе из ЦСКА: когда в тренерский штаб вошли Березуцкий и Ермакович, мелькнуло - не под меня ли?

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как отнесся к появлению в тренерском штабе команды Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Фото: "Чемпионат"
Онопко спросили, возникло ли у него беспокойство, когда в тренерский штаб ЦСКА вошел Березуцкий. Экс-тренер "армейцев" ответил, что заволновался о своей должности с приходом Березуцкого. Вместе с тем Онопко заявил, что у него сложились хорошие отношения в работе с главным тренером "армейцев" Виктором Гончаренко.

"Было немного. Да и когда Ермакович приехал из Белоруссии, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем. Повторяю, у нас с Гончаренко в отношениях все было идеально. Он всегда советовался по любым вопросам — как выстроить распорядок дня, сколько проводить тренировок, когда лучше лететь на выезд. И во всем мы приходили к общему мнению", - сказал Онопко.

Напомним, что Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в декабре прошлого года по истечении срока действия контракта. При этом в нынешнем месяце стало известно, что он может стать участником нового проекта "армейцев".

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Онопко ЦСКА
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