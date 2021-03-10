"Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из "Тамбова". Все идёт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в "Рубин" на какую-то должность. Будем думать", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".
Напомним, что об уходе Рыжикова из "Тамбова" стало известно накануне, 9 марта. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 40-летний голкипер принял участие в 20-и матчах, в которых пропустил 32 гола и 4 раза сохранил ворота "сухими".
Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба он провел 359 матчей.
В нынешнем сезоне "Рубин" после 21-го тура располагается на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка.
"Рубин" рассмотрит вариант приглашения Рыжикова в клуб
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отреагировал на уход вратаря Сергея Рыжикова из "Тамбова".
Фото: ФК "Тамбов"
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