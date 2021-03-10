"Рубин" рассмотрит вариант приглашения Рыжикова в клуб

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отреагировал на уход вратаря Сергея Рыжикова из "Тамбова".
Фото: ФК "Тамбов"
"Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из "Тамбова". Все идёт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в "Рубин" на какую-то должность. Будем думать", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".

Напомним, что об уходе Рыжикова из "Тамбова" стало известно накануне, 9 марта. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 40-летний голкипер принял участие в 20-и матчах, в которых пропустил 32 гола и 4 раза сохранил ворота "сухими".

Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба он провел 359 матчей.

В нынешнем сезоне "Рубин" после 21-го тура располагается на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рубин Рыжиков Сайманов Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Состав сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022 станет известен 15 марта.
"Рубин" рассмотрит вариант приглашения Рыжикова в клуб
"Динамо" - "Спартак" рассудит Иванов. Назначения арбитров на матчи 22-го тура РПЛ 4
Руководство "Локомотива" уволило более 20-и сотрудников из-за фотографии в соцсетях 2
"Оренбург" крупно обыграл "Торпедо" и поднялся на 2-е место в ФНЛ
Умяров и Холланд вошли в список лучших молодых талантов Европы по итогам недели 2
Итальянские СМИ признали Роналду худшим игроком "Ювентуса" в матче с "Порту"
Юрист Черчесова прокомментировал слухи о премиальных тренера сборной России за контрольные матчи 8
"Енисей" разгромил "Шинник", забив 6 безответных мячей
Дубль Сергеева позволил "Крыльям Советов" одержать победу над "Томью" Кержакова 3
"Нефтехимик" обыграл "Спартак-2", продлив безвыигрышную серию красно-белых до 8 матчей 2
Онопко спрогнозировал, вернется ли Акинфеев в сборную России на Евро-2020 2
"Нижний Новгород" в домашнем матче уступил "Факелу" 2
В "Ювентусе" высказались о возможном продлении контракта с Роналду 1
СМИ: "Барселона" сделала предложение Агуэро несколько часов назад 3
Черданцев - о вылете "Юве" из Лиги чемпионов: не в Роналду дело. Команда и без него играла примерно так же
Вратарь "Краснодара" Агкацев, пропустивший шесть мячей от "Спартака", отправлен во вторую команду "быков" 12
Источник: Черчесов и его помощники получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах 22
Источник: Акинфеев сможет сыграть с "Арсеналом" 2
Евсеев - о вылете "Ювентуса" из ЛЧ: Роналду, хоть он и игрок экстра-класса, не может постоянно делать разницу 1
Онопко высказался о шансах "Спартака" на чемпионство 5
"Спартак" пошутил про решение Роскомнадзора замедлить работу "Твиттера" 6
"Может, там колдун сидит и мешает". Вилков рассказал о российском стадионе, на котором не любит судить 4
Вратаря "Эвертона" Ольсена ограбили преступники с мачете
Роша и Селихов - в стартовом составе "Спартака-2" на матч с "Нефтехимиком"
"Ростов" анонсировал продажу билетов на "Спартак" в стиле сериала "Острые козырьки" 4
Джеррард: болельщики "Ливерпуля" не хотят, чтобы я возглавил команду
В "Ювентусе" оценили вероятность подписания Месси
Онопко: Васин - защитник от бога с данными Беккенбауэра 13
Вилков: телекомментаторам проводят семинары, объясняют трактовки. А они поджигают темы на ровном месте 4
Все новости
-