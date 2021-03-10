"Рубин" проведет два ближайших домашних матча на стадионе "Центральный"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что казанский клуб проведет два матча на стадионе "Центральный".
Фото: "Getty Images"
"Ближайшие две домашние игры проведём на стадионе "Центральный". Делаем это для того, чтобы три последние домашние игры провести на "Ак Барс Арене" на хорошем газоне", - заявил Сайманов.

19 марта "Рубин" проведет домашний матч против "Химок" в 23-м туре РПЛ. В следующем туре у казанской команды также будет игра на своем поле против "Сочи". Эта встреча запланирована на 3 апреля.

Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги "Рубин" обыграл "Зенит" со счетом 2:1. Матч проходил на "Ак Барс Арене".

"Рубин" занимает 8-е место в таблице российского чемпионата, имея в активе 34 очка. 14 марта команду Слуцкого ждет гостевой матч против "Уфы".

Источник: "Чемпионат"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рубин Сайманов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Вилков: если арбитра зовет ВАР - значит, он уже получил двойку 1
Пиоли: матч "Милана" против "МЮ" в Лиге Европы не похож на финал
Галлай - об уходе из "Локомотива": жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во все то, что сейчас происходит 3
"Рубин" проведет два ближайших домашних матча на стадионе "Центральный"
Премиальные Черчесова, возвращение Дзюбы, Васин — наш Беккенбауэр. Главное за 10 марта 1
Официально: Пилипчук покидает "Спартак-2" 5
Вилков рассказал, каких тренеров считает самыми проблемными в РПЛ по отношению к арбитрам 1
Черчесов: Дзюба будет вызван на ближайшие матчи сборной России и останется капитаном 17
Источник: Кутепов мог перейти в "Астану"
Иммобиле вручили "Золотую бутсу" за сезона-2019/20 (фото)
Вилков: тот факт, что при мне "Зенит" побеждает - обыкновенное стечение обстоятельств 6
Источник: тренер "Спартака-2" Пилипчук будет отправлен в отставку 8
Состав сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022 станет известен 15 марта
"Рубин" рассмотрит вариант приглашения Рыжикова в клуб 1
"Динамо" - "Спартак" рассудит Иванов. Назначения арбитров на матчи 22-го тура РПЛ 7
Руководство "Локомотива" уволило более 20-и сотрудников из-за фотографии в соцсетях 7
"Оренбург" крупно обыграл "Торпедо" и поднялся на 2-е место в ФНЛ 1
Умяров и Холланд вошли в список лучших молодых талантов Европы по итогам недели 9
Итальянские СМИ признали Роналду худшим игроком "Ювентуса" в матче с "Порту" 1
Юрист Черчесова прокомментировал слухи о премиальных тренера сборной России за контрольные матчи 11
"Енисей" разгромил "Шинник", забив 6 безответных мячей
Дубль Сергеева позволил "Крыльям Советов" одержать победу над "Томью" Кержакова 3
"Нефтехимик" обыграл "Спартак-2", продлив безвыигрышную серию красно-белых до 8 матчей 3
Онопко спрогнозировал, вернется ли Акинфеев в сборную России на Евро-2020 2
"Нижний Новгород" в домашнем матче уступил "Факелу" 2
В "Ювентусе" высказались о возможном продлении контракта с Роналду 1
СМИ: "Барселона" сделала предложение Агуэро несколько часов назад 3
Черданцев - о вылете "Юве" из Лиги чемпионов: не в Роналду дело. Команда и без него играла примерно так же
Вратарь "Краснодара" Агкацев, пропустивший шесть мячей от "Спартака", отправлен во вторую команду "быков" 12
Источник: Черчесов и его помощники получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах 22
Все новости
-