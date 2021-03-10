"Ближайшие две домашние игры проведём на стадионе "Центральный". Делаем это для того, чтобы три последние домашние игры провести на "Ак Барс Арене" на хорошем газоне", - заявил Сайманов.
19 марта "Рубин" проведет домашний матч против "Химок" в 23-м туре РПЛ. В следующем туре у казанской команды также будет игра на своем поле против "Сочи". Эта встреча запланирована на 3 апреля.
Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги "Рубин" обыграл "Зенит" со счетом 2:1. Матч проходил на "Ак Барс Арене".
"Рубин" занимает 8-е место в таблице российского чемпионата, имея в активе 34 очка. 14 марта команду Слуцкого ждет гостевой матч против "Уфы".
Источник: "Чемпионат"
"Рубин" проведет два ближайших домашних матча на стадионе "Центральный"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что казанский клуб проведет два матча на стадионе "Центральный".
Фото: "Getty Images"
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