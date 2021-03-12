Жена Карпина - об отмене гола "Ростова: даже комментаторы были в замешательстве

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, высказала мнение об отмененном голе ростовской команды в матче 22-го тура РПЛ с "Химками" (0:1).
Фото: instagram.com
"Чисто на мой взгляд, там не было вне игры. И не только на мой, я даже мужа не беру. Уже вышло много компетентных статей. Даже люди из моего окружения, а вы понимаете, что это люди из профессии, очень удивились такому решению. Даже комментаторы, насколько я знаю, были в замешательстве. В общем, я ни от кого еще не слышала, что офсайд имел место быть. Более того, там еще был спорный момент с Полозом. Так что вопросов сегодня много", - сказала Карпина.

Напомним, в матче 22-го тура РПЛ "Химки" - "Ростов" (1:0) на 71-й минуте нападающий ростовчан Али Соу перевел мяч в ворота подмосковной команды. Но гол был отменен - арбитры VAR углядели положение вне игры и игрока "Ростова".

"Химки" победили "Ростов" со счетом 1:0. В начале второго тайма полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов забил с пенальти.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. У команды Карпина 34 очка в 22-х матчах. "Ростов" не одержал ни одной победы в официальных матчах 2021 года. Ростовчане уступили в 1/8 финала Кубка России "Ахмату" (0:1). В чемпионате России они сыграли вничью с "Зенитом" (2:2) и потеряли очки в игре с "Сочи" (0:0).

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Химки Карпина Д
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

"Леванте" в дерби победил "Валенсию"
Главный тренер молодежной команды "Фиорентины" Аквилани заразился коронавирусом
Дубль Пашалича помог "Аталанте" обыграть "Специю", Миранчук на поле не вышел
"Боруссия" М уступила в гостях "Аугсбургу"
Глушаков: планирую ли я продлевать контракт с "Химками"? Ну да, почему нет?
Пономарев - о 8-й позиции России в рейтинге УЕФА: нет ничего удивительного, в еврокубках мы проиграли все, что можно 1 эксклюзив
Григорян: провел очень плодотворный период работы в Армении
Мирзов - о пенальти: увидел, что соперник ставит ногу, поэтому подставился 1
"Лучшие!" "Химки" опубликовали фото после победного матча с "Ростовом"
Матч "Ювентус" - "Наполи" снова перенесен
Жена Карпина - об отмене гола "Ростова: даже комментаторы были в замешательстве 4
Источник: "Ростов" обратится в ЭСК по отмененному голу и еще нескольким моментам в игре с "Химками" 4
Мирзов - стал лучшим игроком "Химок" в игре с "Ростовом"
Миранчук остался в запасе "Аталанты" на матч со "Специей" 2
Карпин - об отмененном голе "Ростова": стоп-кадры момента говорят сами за себя 6
Черевченко: легких побед не бывает. Ребята бились за три очка 1
Федотов: арбитры отменили чистый гол Соу в ворота "Химок". Очередной беспредел 9
Источник: главный тренер "Ромы" Фонсека может возглавить "Спартак" 10
Гол Мирзова с пенальти принес "Химкам" победу над "Ростовом" 21
Ди Мария продлил контракт с "ПСЖ" до 2022 года
Власти Мальты могут разрешить провести матч со сборной России в виде исключения 2
Данилкин проводит 100-й матч в составе "Химок"
Агент Головина прокомментировал информацию об интересе из Испании
Вернблум назвал лучших одноклубников по ЦСКА 4
Группа фанатов ЦСКА идет на матч с "Арсеналом" в Тулу пешком (фото) 7
Источник: к Головину проявляет интерес испанский топ-клуб 8
Мусаев, получивший повреждение в матче с "Зенитом", тренируется в общей группе "Рубина" (фото)
«Динамо» против «Спартака», буксующие «Зенит» с «Ахматом», разогнавшиеся «Локомотив» и «Сочи». Интриги 22 тура РПЛ
Кейн - игрок недели в Лиге Европы
В "Спартаке" прокомментировали информацию об иске к клубу
Все новости
-