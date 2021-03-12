"Чисто на мой взгляд, там не было вне игры. И не только на мой, я даже мужа не беру. Уже вышло много компетентных статей. Даже люди из моего окружения, а вы понимаете, что это люди из профессии, очень удивились такому решению. Даже комментаторы, насколько я знаю, были в замешательстве. В общем, я ни от кого еще не слышала, что офсайд имел место быть. Более того, там еще был спорный момент с Полозом. Так что вопросов сегодня много", - сказала Карпина.
Напомним, в матче 22-го тура РПЛ "Химки" - "Ростов" (1:0) на 71-й минуте нападающий ростовчан Али Соу перевел мяч в ворота подмосковной команды. Но гол был отменен - арбитры VAR углядели положение вне игры и игрока "Ростова".
"Химки" победили "Ростов" со счетом 1:0. В начале второго тайма полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов забил с пенальти.
"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. У команды Карпина 34 очка в 22-х матчах. "Ростов" не одержал ни одной победы в официальных матчах 2021 года. Ростовчане уступили в 1/8 финала Кубка России "Ахмату" (0:1). В чемпионате России они сыграли вничью с "Зенитом" (2:2) и потеряли очки в игре с "Сочи" (0:0).
Источник: Sport24
Жена Карпина - об отмене гола "Ростова: даже комментаторы были в замешательстве
Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, высказала мнение об отмененном голе ростовской команды в матче 22-го тура РПЛ с "Химками" (0:1).
Фото: instagram.com
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