Жена Карпина - об отмене гола "Ростова: даже комментаторы были в замешательстве

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, высказала мнение об отмененном голе ростовской команды в матче 22-го тура РПЛ с "Химками" (0:1).

Фото: instagram.com