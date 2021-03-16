Тренер "Динамо" Булут: разочарованы результатом матча со "Спартаком", но удовлетворены качеством нашей игры

Тренер "Динамо" Волкан Булут высказался о результате матча со "Спартаком" в 22-м туре РПЛ (1:2).

Фото: "Спартак"
Булут отметил, что в "Динамо" были разочарованы результатом игры с "красно-белыми". Вместе с тем он заявил, что тренеров "Динамо" устраивает качество игры, показанное командой.

"Мы были разочарованы результатом против "Спартака". То качество игры, которое показала наша молодая команда, нас устраивает, мы бились весь матч, выглядели хорошо, особенно в переходных фазах из обороны в атаку. За последние 15 минут создали достаточно моментов на ничью и даже на победу. Мы проанализировали игру и готовы к встрече с "Краснодаром", - сказал Булут.

Отметим, что в 23-м туре РПЛ "Динамо" сыграет в гостях с "Краснодаром". Матч пройдет 18 марта и начнется в 19.00 мск. "Бело-голубые" занимают седьмое место в таблице чемпионата (36 очков). "Краснодар" - восьмой (34 очка).

Источник: Чемпионат

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Теги: Динамо Спартак
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