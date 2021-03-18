Кафельников отметил, что занять первое место "Спартаку" будет непросто. Также он не стал называть "красно-белых" главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство.
"Вчера "Зенит" ушел в отрыв. Оказаться на первом месте будет тяжело. Сейчас и "Спартак", и ЦСКА, и "Локомотив" — главные конкуренты "Зенита". У всех одинаковые шансы, не буду называть "Спартак" главным преследователем", - сказал Кафельников.
Отметим, что "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 48 очков. "Спартак" имеет в активе 41 балл и идет вторым. При этом у "красно-белых" есть игра в запасе. Замыкает первую тройку ЦСКА. В запасе "армейцев" 40 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Кафельников: вчера "Зенит" ушел в отрыв. "Спартаку" будет тяжело оказаться на первом месте
Бывший теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", высказался о шансах команды в борьбе за чемпионство.
Фото: "Спартак"
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