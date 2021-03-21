"Зенит" - явный претендент на чемпионство. Но здесь нет никаких новостей. Он был явным фаворитом и перед началом сезона, и в первом круге, и перед победой над ЦСКА. У нас пока все по плану.
Может ли "Спартак" вмешаться в борьбу за чемпионство? Только при одном условии. Если "Зенит" позволит это сделать. Как можно было потерять два очка в матче с "Ростовом"?" - сказал Игонин.
После 23-х туров лидером Российской Премьер-лиги является "Зенит". Команда Семака набрала 48 очков. В последнем матче петербургский клуб обыграл на выезде ЦСКА со счетом 3:2. Голы в составе "сине-бело-голубых" забили Артем Дзюба и Вендел, оформивший в той встрече дубль.
На втором месте идет "Спартак", в активе команды Тедеско 44 очка. В 23-м туре РПЛ "красно-белые" разгромили "Урал" (5:1). По два мяча забили Джордан Ларссон и Александр Соболев, еще один гол на счету Квинси Промеса.
В следующем туре "Зенит" дома примет "Химки", матч пройдет 5 апреля и начнется в 19:00 мск. "Спартак" в гостях сыграет против "Ростова". Игра состоится 4 апреля и стартует в 19:00 мск.
Источник: "Спорт день за днем"
Игонин - о шансах "Спартака" на чемпионство: только если "Зенит" позволит это сделать
Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин высказал мнение о шансах команд на победу в РПЛ в этом сезоне.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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