Нобоа заявил, что болельщики "Динамо" угрожали ему побоями. При этом он сообщил, что не обиделся на фанатов московского клуба. По словам Нобоа, иногда у фанатов сдают нервы, ведь они сильно переживают за любимый клуб.
"Проблемы с болельщиками "Динамо"? Тогда мне угрожали, да, говорили, что если увидят где-то, то побьют. Вспомнили, что встретили меня в торговом центре после проигрыша "Спартаку".
Да, мы тогда уступили — я был очень зол, даже аппетит пропал. Однако тогда моя бывшая жена была беременна и готовилась рожать мне второго сына. Она попросила зайти в МЕГУ и приобрести все необходимое: сумку, одежду, памперсы. И когда в 11 или 12 часов на тренировке болельщики стали ссориться со мной — это был стресс для меня. Что я мог ответить? Я же не только футболист, но и человек. Есть семья, которую ты не можешь оставить в такой момент. Но я не обиделся на них. Фанаты действительно очень переживают за свой клуб и иногда у них сдают нервы", - рассказал Нобоа.
Отметим, что Нобоа выступал за московское "Динамо" в 2012-2014 годах. С 2019 года он защищает цвета "Сочи". В нынешнем розыгрыше РПЛ Кристиан провел 18 матчей, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.
Источник: Sport24
Нобоа: проблемы с болельщиками "Динамо"? Тогда мне угрожали, говорили, что побьют
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа поделился воспоминаниями о проблемах с болельщиками "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
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