— Говорят что мы с Юрием Михайловичем разведчики Юрия Палыча в "Роторе"? Я не обращаю внимания на эти слухи. Я с этой ситуацией не знаком. С отцом я свое назначение не обсуждал, — цитирует специалиста Sport24.
Юрий Батуренко сменил на посту главного тренера "Ротора" Александра Хацкевича. Андрей Семин, сын бывшего наставника "Локомотива" Юрия Семина, вошел в тренерский штаб команды. Батуренко вместе с Семиным-младшим ранее работали под крылом Семина-старшего в московском клубе.
"Ротор" после 23-х туров занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России с 18 очками.
Сын Семина: с отцом свое назначение в "Ротор" не обсуждал
Андрей Семин, сын Юрия Семина, высказался о начале работы в "Роторе".
Фото: Getty Images
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