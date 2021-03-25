"СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
Напомним, что "Спартак" начал поиски нового главного тренера после того, как нынешний наставник команды Доменико Тедеско в декабре прошлого года объявил о намерении покинуть клуб по окончании контракта в конце текущего сезона. Причиной тому, по словам немецкого специалиста, стали семейные обстоятельства.
"Спартак" после 23-х туров располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе клуба к Бенитесу
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на информацию о том, что испанский специалист Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост тренера красно-белых.
Фото: AFP
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