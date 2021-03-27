Напомним, в середине первого тайма матча 22-го тура Российской Премьер-лиги "Арсенал" - ЦСКА (2:1) полузащитник туляков Александр Ломовицкий нарушил правила на защитнике "армейцев" Марио Фернандесе, наступив ему на голову. Фернандес покинул поле на носилках. Позже выяснилось, что бразильский футболист получил ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.
"С Марио уже пообщались, у него всё хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился. Там всё случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился", - сказал Ломовицкий.
Полузащитник Александр Ломовицкий арендован тульским "Арсеналом" у "Спартака" до конца текущего сезона. В составе туляков в сезоне 2020/2021 он провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола.
"Арсенал" идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав в 23-х матчах 17 очков.
Источник: Р-Спорт
Ломовицкий извинился перед Фернандесом за эпизод, произошедший в матче "Арсенал" - ЦСКА
Полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий рассказал, что извинился перед защитником ЦСКА Марио Фернандесом за эпизод, который произошел в игре 22-го тура РПЛ.
Фото: "Getty Images"
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