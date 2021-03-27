— С Марио уже пообщались, у него все хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился. Там все случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился, — цитируют Ломовицкого РИА Новости.
В матче 22-го тура РПЛ, когда туляки дома принимали ЦСКА, в одном из единоборств Ломовицкий наступил на голову Фернандеса, в результате чего у защитника пошла кровь. Футболиста унесли на носилках, но он избежал серьезного повреждения, а сегодня будет играть за сборную России в игре против Словении.
23-летний Ломовицкий выступает за "Арсенал" с октября 2020 года, перейдя из "Спартака" на правах аренды до конца сезона.
30-летний Фернандес в 22 матчах во всех турнирах отдал одну голевую передачу.
Ломовицкий извинился перед Фернандесом, которому наступил на голову
Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий извинился перед защитником ЦСКА Марио Фернандесом за инцидент в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Химки
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