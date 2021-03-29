"Шинник" хочет арендовать стадион "Спартака"

Ярославский "Шинник" ведет переговоры с руководством московского "Спартака" о возможной аренде стадиона в академии имени Федора Черенкова.
Фото: ФК "Шинник"
До 25 марта проходил прием заявок на процедуру лицензирования клубов РПЛ и ФНЛ. "Шинник" подал заявку, в которой еще не заявил резервный стадион. По информации источника, ярославский клуб намерен подписать контракт об аренде стадиона академии "Спартака".

"Это касается лицензирования. Никаких игр мы не собираемся там проводить. Стадион будет резервным", - приводит слова и. о. генерального директора "Шинника" Валерия Фролова "РБ Спорт".

Напомним, что на данный момент "Шинник" проводит домашние матчи на одноименном стадионе в Ярославле. Команда под руководством Юрия Газзаева по итогам 33-х туров Футбольной национальной лиги располагается на последней 22-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 18 очков. От 16-го места, позволяющего сохранить прописку в ФНЛ на будущий сезон, "Шинник" отделяют 17 зачетных баллов.

3 апреля команда из Ярославля на своем поле будет принимать брянское "Динамо" в рамках очередного тура первенства. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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Теги: Шинник Спартак
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