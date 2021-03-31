Как сообщает источник, "Арсенал" планирует продлить соглашение с немецким защитником команды Робертом Бауэром. Текущий контракт 25-летнего защитника заканчивается 30 июня этого года.
Отмечается, что проблемой при подписании нового контракта может стать высокая зарплата футболиста. Сейчас Бауэр получает около 500 тыс евро в год. Футболист рассчитывает получить зарплату не меньше по новому контракту.
Защитник Роберт Бауэр перешел в состав "Арсенала" в 2019 году на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Всего за тульский клуб у него 35 матчей и два забитых мяча.
"Арсенал" занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав в 23-х матчах 17 очков.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Арсенал" планирует продлить контракт с защитником Бауэром
Тульский "Арсенал" намерен продлить контракт с защитником команды Робертом Бауэром.
Фото: ПФК "Арсенал"
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