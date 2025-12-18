"Вернёмся к Вере. Однозначное усиление "Локомотива". Он может и плеймейкера сыграть, и центрального полузащитника, но опорного он не играл. Хотя там у них опорных хватает даже без Баринова. Поэтому, конечно, это усиление. Плюс хорошая конкуренция, ротация. Вообще супер", — сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
В среду, 17 декабря пресс-служба "Локомотива" объявила о переходе Лукаса Веры. Контракт аргентинского футболиста с клубом подписан до конца сезона-2027/28. Ранее полузащитник выступал за "Оренбург" и "Химки". Всего он провел 85 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых записал на свой счет 10 голов и 16 результативных передач.
"Локомотив" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров в активе команды 37 очков. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.
Бубнов – о Вере: однозначное усиление для "Локомотива"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал переход полузащитника Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"