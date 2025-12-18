Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Бубнов – о Вере: однозначное усиление для "Локомотива"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал переход полузащитника Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"
"Вернёмся к Вере. Однозначное усиление "Локомотива". Он может и плеймейкера сыграть, и центрального полузащитника, но опорного он не играл. Хотя там у них опорных хватает даже без Баринова. Поэтому, конечно, это усиление. Плюс хорошая конкуренция, ротация. Вообще супер", — сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

В среду, 17 декабря пресс-служба "Локомотива" объявила о переходе Лукаса Веры. Контракт аргентинского футболиста с клубом подписан до конца сезона-2027/28. Ранее полузащитник выступал за "Оренбург" и "Химки". Всего он провел 85 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых записал на свой счет 10 голов и 16 результативных передач.

"Локомотив" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров в активе команды 37 очков. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.

