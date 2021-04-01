"К счастью, коронавирус меня не коснулся. Я уже привился. И как думаете, какой вакциной? Точно, русским "Спутником"! Сделал в Сербии две прививки. Чувствую себя хорошо", - сказал Божович.
Миодраг Божович работал главным тренером в нескольких командах из России. Первым таким клубом для него стал "Амкар", который он возглавил в 2008 году. Впоследствии он тренировал ФК "Москва", "Динамо", "Ростов", "Локомотив", тульский "Арсенал". Последним местом работы Божовича стали самарские "Крылья Советов", которые он покинул в июне прошлого года. Также черногорский специалист возглавлял "Црвену Звезду".
Источник: "Чемпионат"
Божович привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Черногорский специалист Миодраг Божович сообщил, что сделал прививку от коронавируса.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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