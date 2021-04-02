- Смолов - игрок высокого уровня, никто не может сказать другого. У него есть все: скорость, сила, удар, он качественно работает с мячом обеими ногами. Это все - ничто без мотивации на самом высоком уровне. Ее поиск в случаях отдельных игроков - ответственность тренера. Мне кажется, все видели мотивацию Смолова в гостевой игре с ЦСКА (1:0), в домашней игре с "Баварией", сейчас, когда он выходит на замену и забивает. Это состояние нам вместе нужно удержать, - цитирует Николича Sports.ru.
31-летний нападающий Федор Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара" в августе 2018 года, сумма трансферной компенсации составила 9 миллионов евро. Период с января по июль 2020 года форвард провел в аренде в испанской "Сельте" и в 14 матчах Ла Лиги забил 2 гола - по одному в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны". В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 19 матчей во всех турнирах (15 - РПЛ, 1 - Суперкубок России, 3 - Лига чемпионов) и отметился 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей в Российской премьер-лиге.
Николич: Смолов - игрок высокого уровня. Но это - ничто без мотивации
Главный тренер "Локомотив" Марко Николич высказал мнение о нападающем своего клуба Федоре Смолове.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!