«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться. В «Зените» всё делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали. Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам — всё было сложно. Конкуренты подтягиваются. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий», — заявил Кирьяков «Чемпионату».
В прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти — 3:4).
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» 20 июля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Газпром Арена».
Кирьяков: "Зенит" делает всё, чтобы вернуть золото — даже перенесли празднование 100-летия
Бывший форвард сборных СССР и России Сергей Кирьяков уверен, что «Зенит» станет главным претендентом на победу в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"