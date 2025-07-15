- Решение заменить "Оренбург" на "Торпедо" правильное. Это позитивно отразится на нашем футболе. Недопустимо заниматься такими вещами. Большие клубы, как "Ювентус", от такого страдали. По регламенту "Оренбург" должен остаться. Рады, что клуб будет выступать в РПЛ.
Футбольный клуб "Оренбург" завершил сезон 2024/2025 на 15-й строчке в турнирной таблице, что привело к вылету команды из Российской Премьер-Лиги. Однако решением Российского футбольного союза оренбуржцы были возвращены в элитный дивизион. Это произошло после того, как московское "Торпедо" было отстранено от участия в турнире.
Ранее в РПЛ был заявлен нижегородский "Пари НН", который, несмотря на то, что уступил в стыковых матчах, заменил в чемпионате приостановившие деятельность подмосковные "Химки".
Источник: "Чемпионат"
Андреев: решение заменить "Оренбург" на "Торпедо" правильное. Это позитивно отразится на нашем футболе
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился мнением о возвращении клуба в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"