— Интерес "Спартака" к Туфану — это слухи, — цитирует Фетисова Sport24.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что "Спартак" готов предложить за 26-летнего футболиста 32 млн евро.
Туфан в нынешнем сезоне стал автором пяти голов и шести голевых передач в 31 матче во всех турнирах. Его контракт с турецким клубом истекает летом 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9,5 млн евро.
"Спартак" завтра, 4 апреля, проведет матч 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Сейчас москвичи с 44 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице.
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Туфану
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику Озану Туфану.
Фото: Getty Images
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