"На сегодняшний день и Азмун, и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдет летом, сейчас говорить рано. Могу только лишь еще раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому футболисту", - цитирует Семака "Спорт-экспресс".
Ранее появилась информация, согласно которой интерес к Азмуну проявляет "Севилья", а Дриусси летом может вернуться в "Ривер Плейт".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний иранец провел 19 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
В текущем розыгрыше чемпионата России 25-летний аргентинец принял участие в 11-и играх, отметившись одним забитым мячом и одним ассистом.
Источник: "Севилья" готова предложить "Зениту" за Азмуна 15 млн евро
"Я вернусь в июне". Дриусси пообщался с фанатами "Ривер Плейт"
Семак высказался о возможном уходе Дриусси и Азмуна из "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал будущее нападающих сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
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