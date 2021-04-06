"Что больше всего не нравится в России? Заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу! Всё остальное мне нравится", - сказал Деспотович.
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович в текущем сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи. В состав казанской команды он перешел в июле прошлого года. В России Деспотович выступал также за "Оренбург", сыграл за эту команду 47 матчей и забил 14 мячей.
"Рубин" занимает 6-е место в таблице российского чемпионата, набрав в 24-х матчах 40 очков. В 25-м туре РПЛ "Рубин" проведет гостевой матч с "Ростовом". Игра пройдет 10 апреля и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Деспотович рассказал, что ему больше всего не нравится в России
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович признался, что ему не нравится заезд в гостиницу до игры.
Фото: ФК "Рубин"
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