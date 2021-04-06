– Он толковый и сильный тренер, который не просто так столько лет работал в ЦСКА. Сейчас задача одна — попасть по итогам сезона в еврокубки. На ее реализацию будут брошены все силы, и Гончаренко может с ней справиться. Десятое место — это очень обидно, "Краснодар" реально должен быть намного выше, – сказал Шипицин в интервью для "Евро-Футбол.Ру".
Гончаренко был назначен главным тренером "Краснодара" вчера, 6 апреля. Белорусский специалист подписал контракт с "быками" до лета 2023 года.
В этой кампании российской Премьер-лиги "Краснодар" набрал 34 очка в 24 турах. Следующую игру РПЛ черно-зеленые проведут 11 апреля с "Арсеналом". Встреча пройдет в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.
Полузащитник Шипицин, выступавший за "быков" с 2010 по 2015 год, провел в футболке "Краснодара" 83 матча, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.
Бывший игрок "Краснодара" Шипицин прокомментировал назначение Гончаренко в "Краснодар"
Экс-полузащитник "Краснодара" Евгений Шипицин поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!