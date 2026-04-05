Евсеев остался в замешательстве после вопроса журналиста про ВАР

Рулевой махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России против "Балтики" (2:2).
Кадр с трансляции "Матч ТВ"
Во время общения с журналистом специалист оказался в замешательстве после вопроса, связанного с первым голом "Балтики".

- Показалось, что при первом розыгрыше мяча, когда забивала "Балтика", Хиль не находился на положенном расстоянии. Как вы считаете, нужно ли было судье обратиться к ВАР и рассмотреть эпизод?

- Какой ВАР ***** (блин)? Футболист если пас даёт в соперника, какой ВАР то *****? Мы в Самаре отдаем - минус гол *****. Тут минус гол. В матче с ЦСКА да, нас переиграли *****. Тут мы сами себе привозим один гол *****, второй гол *****.

Другой вопрос задайте. "Балтике" кто-то два мяча забивал? Сейчас у них 11 мячей пропущено в чемпионате. А забили кто? Кто меньше всего забил, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".

