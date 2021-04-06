Маклаков: Промес разбудил всех, это трансфер года

Заслуженный артист России и болельщик московского "Спартака" Алексей Маклаков оценил влияние полузащитника Квинси Промеса на команду.
Фото: РПЛ
– Пришел Промес, все оживает. Оживление Мозеса тоже связано с появлением лидера и человека, который смог команду здорово встряхнуть и создать конкуренцию. Мне кажется, Мозес замечательный игрок, но почему-то они все любят впадать в спячку. А Промес разбудил всех, это трансфер года, – сказал артист в интервью для "СЭ".

Промес перешел с "Спартак" зимой 2021 года из амстердамского "Аякса" за компенсацию в размере 8,5 млн евро. Соглашение 29-летнего нападающего рассчитано до лета 2024 года. Ранее Квинси уже выступал за красно-белых и даже становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

В текущей кампании РПЛ Промес провел пять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. За шесть туров до конца чемпионата "Спартак" занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

Следующей игрой подопечных Доменико Тедеско станет московское дерби с "Локомотивом", которое состоится 11 апреля. Стартовый свисток на "РЖД-Арене" прозвучит в 19:00 по мск.

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Теги: Промес Спартак Маклаков
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